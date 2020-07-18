شكرا لقرائتكم الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-18 الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.