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حائل تسجل 132 حالة كورونا جديدة
إجمالي الإصابات 3212
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل ١٢٣ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة، بواقع ٩٦ حالة في حائل ، و ١٠ حالات في محافظة الشملي و ١٣ حالة في محافظة بقعاء و ٤ حالات بمحافظة موقق بينما سجلت محافظة الحائط ٧ حالات.
وتم تسجل حالة واحدة في كل من محافظة سميراء ومحافظة الشنان .
وشهدت المنطقة تعافي ٢٠١ حالة ليصل إجمالي حالات التعافي ٢٠١٥ حالة وإجمالي الوفيات ٤ بينما لا يزال ١١٩٣ حالة نشطة تتلقى العلاج من أصل ٣٢١٢ حالة تم رصدها في المنطقة حتى اليوم.
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