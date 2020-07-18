حائل تسجل 132 حالة كورونا جديدة

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل ١٢٣ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

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وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة، بواقع ٩٦ حالة في حائل ، و ١٠ حالات في محافظة الشملي و ١٣ حالة في محافظة بقعاء و ٤ حالات بمحافظة موقق بينما سجلت محافظة الحائط ٧ حالات.

وتم تسجل حالة واحدة في كل من محافظة سميراء ومحافظة الشنان .

وشهدت المنطقة تعافي ٢٠١ حالة ليصل إجمالي حالات التعافي ٢٠١٥ حالة ‏وإجمالي الوفيات ٤ بينما لا يزال ١١٩٣ حالة نشطة تتلقى العلاج من أصل ٣٢١٢ حالة تم رصدها في المنطقة حتى اليوم.

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