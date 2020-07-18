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الأرصاد : درجة الحرارة تصل 48 غدًا
استمرار تدني الرؤية بسبب الغبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى غدًا في بعض المناطق 48 مئوية فيما تتواصل الرياح المثيرة للأتربة في عدة مناطق أخرى.
حالة الطقس غداً
وتوقعت الأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
درجات الحرارة المتوقعة
وتوقعت الأرصاد أن تسجل الدمام 48 درجة فيما تسجل كل من الأحساء وحفر الباطن 46 درجة لكل منهما بينما تصل درجة الحرارة العظمى في رفحاء إلى 45 .
ومن المتوقع كذلك أن تصل الحرارة إلى 44 في وادي الدواسر في حين تسجل 5 مدن 43 درجة وهي مكة المكرمة، الرياض، بريدة، عرعر وسكاكا.
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