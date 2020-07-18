السعودية | الملك سلمان يتصل بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتصل بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، للاطمئنان على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

وكان الديوان الأميري في الكويت أصدر بيانا قال فيه: "إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم، وذلك من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية".