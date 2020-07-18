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قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى.
وردًا على سؤال، في مقابلة مع CNN، حول أسباب النجاح في روسيا في هذا الاتجاه، شدد دميترييف: "تتوفر لدينا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح. ومن جديد، سنكون في المقدمة، بفضل جهود علمائنا وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث التي قمنا بها حتى الآن".
وحسب "روسيا اليوم"، عندما طلب منه الرد على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية، بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لفت دميترييف الانتباه إلى الوقت الذي صدرت فيه هذه المزاعم.
وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم. لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلاننا أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 05:59 PM
رفض مزاعم سرقة معلومات تطوير لقاح ضد كورونا من الغربمسؤول روسي: نحن في المقدمة بعلمائنا وأبحاثنا.. وقد نحصل على اللقاح قبل غيرنا
قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى.
وردًا على سؤال، في مقابلة مع CNN، حول أسباب النجاح في روسيا في هذا الاتجاه، شدد دميترييف: "تتوفر لدينا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح. ومن جديد، سنكون في المقدمة، بفضل جهود علمائنا وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث التي قمنا بها حتى الآن".
وحسب "روسيا اليوم"، عندما طلب منه الرد على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية، بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لفت دميترييف الانتباه إلى الوقت الذي صدرت فيه هذه المزاعم.
وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم. لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلاننا أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".
، مسؤول روسي: نحن في المقدمة بعلمائنا وأبحاثنا.. وقد نحصل على اللقاح قبل غيرنا ،
المصدر : الخليج 365
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