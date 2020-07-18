- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.
وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".
وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.
وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 05:57 PM
تقدّم خدمة فحص كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية
أكدت "صحة تبوك" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في تبوك بلغ 294 مستفيدة، منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.
وقالت "صحة تبوك": مراكز "تأكد" خُصصتها "الصحة" للأشخاص الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم تعرضوا لمخالطة بشخص مصاب.
وأضافت: تقدم المراكز خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".
وأردفت: تتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.
وتابعت: تبيّن هذه الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر بينها وتساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.
، في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. 294 مستفيدة من خدمات مركز "تأكد" في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.