محمد بن مسعود - الدمام - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الايام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمه معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

كما أنّ النيابة العامة الخليج 365 وأن أكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 05:37 PM Advertisements النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الايام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمه معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يجدر الذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

كما أنّ النيابة العامة الخليج 365 وأن أكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية. الكلمات المفتاحية

، النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها ،

المصدر : الخليج 365

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