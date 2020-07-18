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اندلع حريق في كاتدرائية أثرية بمدينة نانت، غربي فرنسا، وذلك في حادث يعتقد الادعاء العام الفرنسي أنه مُتعمّد.
وأوضح المدعي العام الفرنسي، بيير سينيس، أن ثلاث بؤر للنيران اندلعت في الموقع، وأن السلطات شرعت في إجراء تحقيق.
وتسبب الحريق في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة والأرغن الكبير في كاتدرائية "سان بيير وسان بول"، التي ترجع إلى القرن الخامس عشر.
يأتي الحادث بعد عام واحد من حريق مدمر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.
بيد أن قائد فريق الإطفاء المحلي في نانت أعلن احتواء حريق الكاتدرائية، مضيفًا أنه "ليس سيناريو نوتردام"، طبقاً لـ"بي بي سي".
فرنسا.. اندلاع حريق في كاتدرائية بمدينة نانتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-18
اندلع حريق في كاتدرائية أثرية بمدينة نانت، غربي فرنسا، وذلك في حادث يعتقد الادعاء العام الفرنسي أنه مُتعمّد.
وأوضح المدعي العام الفرنسي، بيير سينيس، أن ثلاث بؤر للنيران اندلعت في الموقع، وأن السلطات شرعت في إجراء تحقيق.
وتسبب الحريق في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة والأرغن الكبير في كاتدرائية "سان بيير وسان بول"، التي ترجع إلى القرن الخامس عشر.
يأتي الحادث بعد عام واحد من حريق مدمر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.
بيد أن قائد فريق الإطفاء المحلي في نانت أعلن احتواء حريق الكاتدرائية، مضيفًا أنه "ليس سيناريو نوتردام"، طبقاً لـ"بي بي سي".
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
04:58 PM
السلطات شرعت في إجراء تحقيق
اندلع حريق في كاتدرائية أثرية بمدينة نانت، غربي فرنسا، وذلك في حادث يعتقد الادعاء العام الفرنسي أنه مُتعمّد.
وأوضح المدعي العام الفرنسي، بيير سينيس، أن ثلاث بؤر للنيران اندلعت في الموقع، وأن السلطات شرعت في إجراء تحقيق.
وتسبب الحريق في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة والأرغن الكبير في كاتدرائية "سان بيير وسان بول"، التي ترجع إلى القرن الخامس عشر.
يأتي الحادث بعد عام واحد من حريق مدمر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.
بيد أن قائد فريق الإطفاء المحلي في نانت أعلن احتواء حريق الكاتدرائية، مضيفًا أنه "ليس سيناريو نوتردام"، طبقاً لـ"بي بي سي".
، فرنسا.. اندلاع حريق في كاتدرائية بمدينة نانت ،
المصدر : الخليج 365
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