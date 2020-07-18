شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «حب الخشوم» في تجمع كارثي لمشاهير في القصيم رغم «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثق عدد من مشاهير سناب شات تجمعهم دون خجل أو اعتبار لاجراءات وتعليمات وزارة الصحة.
وأظهر الفيديو عدم التزام المتجمعين بارتداء الكمامات باستثناء شخص واحد، بالإضافة للتقارب بشكل مبالغ فيه، وحب الخشوم رغم تعليمات وزارة الصحة بوقف السلام والتقارب نهائيًا الفترة الحالية.
ولم يُظهر الفيديو ملامح مشاهير السناب المتورطين في هذا التجمع، فيما طالب المواطنون بمحاسبتهم حتى لا يقوم أخرون بتقليدهم.
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