شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحد الأقصى لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، عن الحد الأقصى لتحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة عند شراء المواطن لمسكنه الأول.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، في مقطع فيديو توعوي، أنه تتحمل الدولة عن المواطن في المسكن الأول مبلغ ضريبة القيمة المضافة فقط مبلغ 850 ألف ريالًا.