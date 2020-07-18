شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نصائح قبل السفر بالسيارة لرحلة آمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب أمن الطرق، اليوم السبت، عن عدة نصائح يلزم إتباعها قبل السفر بالسيارة للحصول على رحلة آمنة.

وأوضح أمن الطرق، أن تلك النصائح تتمثل في: قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحيتها، التأكد من صلاحية زيت (زيت المحرك، زيت الفرامل)، اختيار الوقت المناسب للرحلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الإضاءة الأمامية والخلفية، الكشف عن حالة البطارية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل بدء الرحلة.