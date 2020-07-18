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شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود بعد انقاذ والد الملك عبدالعزيز من محاولة الإغتيال عام 1939 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك سعود حينما كان وليًا للعهد بعد نجاحه في إنقاذ والد الملك عبد العزيز من محاولة الإغتيال بالمسجد الحرام – رحمهم الله - .
وتعود الصورة التي نشرتها مؤسسة الملك سعود لعيد الأضحى عام 1353هـ الموافق 1939 م ، وكانت في مشعر منى صباح العيد .
وضمت الصورة الملك سعود رحمه الله بين عدد من المسؤولين والأمراء وكان بينهم الشيخ عباس قطان امين مكة ، ورئيس مجلس الشورى حينها عبد الفضل " يسار الصورة " وغيرهم من كبار رجال الدولة آنذاك .
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