شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يكشف موعد عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ سيكون بإذن الله "30"يوما.

أضاف أن بداية عشر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 1441/12/1هـ حسب التقويم 22 يوليو 2020، ويوم عرفة سيكون الخميس 1441/12/9هـ الموافق 30 يوليو 2020م.

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن عيد الأضحى سيكون الجمعة 1441/12/10هـ ، الموافق 31 يوليو 2020م، وأن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.