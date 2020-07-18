شكرا لمتابعة خبر عن قصة إيجابية لمصابة بالفيروس لم تنقل العدوى لأسرتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة إيجابية لمصابة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة إيجابية لمصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تنقل العدوى لـ 7 افراد من عائلتها بالمنزل، لاتباعها للسلوكيات الصحية والتزامها بالمسافات الآمنة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن 3057 حالة تعافي، وتسجيل 40 حالة وفاة.

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