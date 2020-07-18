شكرا لمتابعة خبر عن «الأمن العام»: يمنع دخول المشاعر المقدسة حتى نهاية الـ12 من ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الأمن العام، اليوم السبت، أنه يمنع الدخول للمشاعر المقدسة ( منى مزدلفة وعرفات) حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
ويأتي ذلك مع استعداد المملكة لاستقبال موسم الحج في ظل إجراءات احترازية في ظل انتشار الفيروس المستجد؛ فيما كانت المملكة قد قررت إقامة موسم الحج للعام الجاري بعدد يتخطى الـ10 الآف حاجًا.
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