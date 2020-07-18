شكرا لمتابعة خبر عن موقف الموظفة المستقيلة من عملها بدون سبب مشروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بينت المادة 77 من نظام العمل موقف الموظفة المستقيلة من عملها بدون سبب مشروع. بينت المادة 77 من نظام العمل موقف الموظفة المستقيلة من عملها بدون سبب مشروع. وتضمنت المادة أنه في حال تقدم الموظفة باستقالة، ولم تقدم سبباً مشروعاً لقيامها بالاستقالة فأن ذلك يعني أن الموظفة هي من أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع ، وبذلك تلزم بدفع التعويض استناداً للمادة ٧٧ من نظام العمل لصاحب العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف الموظفة المستقيلة من عملها بدون سبب مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.