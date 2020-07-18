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شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود برفقة ابنته الأميرة دلال في بوسطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صورة نادرة عن الملك سعود - رحمه الله - مع ابنته الأميرة دلال في حفل التكريم الذي أقامته على شرفه الجاليتان اللبنانية والسورية في شيراتون بلازا، في بوسطن عاصمة كومنولث ماساشوستس في الولايات المتحدة.
وأظهرت الصورة الملك سعود وهو يحتضن ابنته الأميرة دلال مبتسمًا، وذلك في 21 يناير 1962م.
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