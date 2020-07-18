تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم السبت 18 يوليو 2020، طريقة حجز تذاكر مسرحية خطوات الشيطان في الكويت، حيث بقي ايام قليلة ويأتي عيد الأضحى المبارك على جميع الدول العربية.

ونشرت مواقع سينمائية، مواعيد وأوقات عرض حجز التذاكر مسرحية خطوات الشيطان في الكويت والمملكة العربية السعودية والخليج العربي، يأتي ذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ومع رفع السلطات بالكويت تدرجيا الحظر والاغلاقات بالبلاد لمنع تفشي الوباء.

وتدور أحداث المسرحية خطوات الشيطان من خلال معالجة بعض القضايا القائمة، وتأثير ذلك على الأرض، وتم توظيف هذا العدد الكبير من النجوم مع نص العرض المسرحي حتى تكون هناك مساحة كبيرة من الكوميديا السوداء.

طريقة حجز تذاكر مسرحية خطوات الشيطان في الكويت – مرفق الرابط

والمسرحية يقوم بالمشاركة ثله من النجوم السينما في الخليج العربي، ومنهم عبدالعزيز المسلم، مرام، انتصار الشراح، شيلاء سبت، عبدالله المسلم، مشعل الشايع، محمد الشطي، عبدالله الحمادي، فهد ليلي، ومن تأليف عبدالعزيز المسلم عن قصة الكاتب محمد الكندري، وإعداد وكلمات الأغاني للشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة كلمات بعض الأغاني أيضًا.

وكانت المسرحية عرض على مسرح قطر الوطني بالعاصمة الدوحة لمدة أسبوع، حيث حل الفنان عبدالمحسن العمر بديلا للفنان مشعل الشايع، وحلت الفنانة شوق بديلا للفنانة فوز الشطي وذلك في عروض المسرحية بموسم الأعياد، كما انظم للمسرحية الفنان سعيد الملا وذلك بشخصيات مستحدثة.

Advertisements

والفنان عبد العزيز المسلم، هو ممثل ومؤلف ومخرج كويتي شارك باكثر من اربعين عمل مسرحي ودرامي ويعتبر من مؤسسي مسرح الشباب في الكويت .

وحصل الفنان عبد العزيز المسلم على ماجستير في فلسفة التمثيل والإخراج المسرحي عام 1987، عمل مديراً للدراما في وزارة الإعلام ومديراً عام للإنتاج بالإنابة الإذاعة الكويت ومراقبا في مكتب وكيل وزراة الإعلام, ويعمل حاليا رئيس مجلس إدارة شركة مسرح السلام للإنتاج الأعلامي.

ويعتبر من مؤسسين مسرح الشباب في الكويت, ومؤسس المسرح الأدرناليني المعروف باسم مسرح الرعب، ساهم في كتابة عدة دراسات منها دراسة عن الوسطية والاعتدال ونبذ العنف, ودراسة إعداد الخطاب الإعلامي لحرب تحرير العراق ودراسة أعلامية لدفاع المدني كعضو لجنة الدفاع المدني وضابط أتصال لوزارة الإعلام الكويتية.

وقدم دراسة بناء مسرح الهيئة الخيرية، مسرحي له العديد من التجارب الإعلامية والفنية، حاصل على العديد من الجوائز الذهبية والشهادات التقديرية في عدة مهرجانات دوليه، وهو مدير مؤسسة مسرح السلام للإنتاج الفني في الكويت.