السعودية تعلن موعد تحري هلال ذي الحجة 2020

حددت السلطات السعودية اليوم السبت 18 يوليو 2020 موعد تحري هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1441، وذلك من أجل تحديد يوم عيد الأضحى المبارك لهذا العام في كافة الدول الإسلامية.

ودعت المحكمة العليا السعودية اليوم، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ، العشرين من شهر يوليو الجاري 2020 م.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

كما دعت المحكمة السعودية ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

Advertisements

وأضاف: “تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى”.

وينتظر المسلمون الاعلان عن موعد بدء شهر ذي الحجة والذي يحدد يوم عيد الأضحى 2020 ووقفة عرفة، حيث يستعد البعض هذا اليوم للصيام وغيرهم ينتظر لبدء صيام الـ 10 أيام الأوائل من ذي الحجة.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء 22 تموز/ يوليو، سيكون غرة شهر ذي الحجة، فيما يأتي عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو 2020، ويوم الخميس 30 من ذات الشهر يوم وقفة غرفة.