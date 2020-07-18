الجمارك: عدم وجود بطاقة الوقود يمنع دخول المركبات أو يؤخر الفسح

توعي المستهلك بكفاءة الطاقة
جدَّدت الجمارك السعودية، تذكيرها بأنَّ عدم وجود بطاقة (اقتصاد الوقود) مع المركبات المستوردة، يؤدّي إلى منع دخولها أو تأخير إجراءات الفسح.
وذكرت الجمارك -عبر حسابها بتويتر- أنَّ بطاقة (اقتصاد الوقود) تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن (3500) كيلوجرام.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أوضح في وقت سابق، أنَّ بطاقة (اقتصاد الوقود) تنقسم إلى فئتين بحسب استخدام المركبة؛ الأولى: بطاقة سيارات الركوب «السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل»، والثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة «سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فيما فوق».
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