بالفيديو.. الأمن العام يلقي القبض على 37 متهمًا في 9 قضايا

سقط في قبضة رجال الأمن خلال الأيام الماضية، 37 شخصًا في تسع قضايا مختلفة، تنوعت بين السرقة والسلب والاحتجاز والنصب الإلكتروني.

وأوضح تقرير مصور نشره «الأمن العام»، عبر حسابه بتويتر، تفاصيل تلك القضايا، وكان أولها القبض على تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية عربية، قاموا بسرقة 599 ألف ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك.

وفي القضية الثانية، تم القبض على 3 وافدين من جنسية آسيوية، احتجزوا مقيمًا من بني جلدتهم وابتزوا أهله في بلدهم، ودفع مبلغ مالي لإخلاء سبيله.

وفي القضية الثالثة ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بجرائم سلب تحديد تهديد السلاح، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستغلالها في جرائمهم.

أما القضية الرابعة، فقد تمَّ القبض على مواطنين انتحلا صفة رجل أمن وموظف حكومي وسرقا مبالغ مالية من العمالة الوافدة، في أحياء متفرقة من مدينة الدمام.

وفي القضية الخامسة، تمَّ القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين اثنين من جنسية عربية، قاموا باحتجاز مقيم والتعدّي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إطلاق سراجه.

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وفي القضية السادسة، تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا 47 قضية جنائية منها سرقة منازل ومركبات وسلب أموال العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن، في أحياء متفرقة من مدينة الدمام.

وفي القضية السابعة، تمَّ القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسية آسيوية، امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز مالية، استدرجوا بها ضحاياهم، وتوصلوا من خلالها الى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل أموال منها.

أما القضية الثامنة، فقد تمَّ القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 8 أشحاص (6 مواطنين و2 من جنسية عربية)، قاموا بانتحال صفة رجال أمن واقتحام منزل مقيم واحتجاز أسرته وسرقة خزنة بها 2 مليون و300 ألف ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250 ألف ريال.

وفي القضية التاسعة، تمَّ القبض على مواطن متهم في قضية قتل سابقة وأثناء القبض عليه حاول الهروب بسرقة مركبة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

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