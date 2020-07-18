صحة حفر الباطن تجري عملية ناجحة لامرأة أربعينية مصابة بكورونا

تمكن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: إنَّ المريضة كانت تعاني من التهاب شديد وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل.

وأضاف الشمري أنّه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبيَّن وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك، ما أدَّى إلى تآكل العظم الصدغي، وتسبَّب في التهاب السحايا.

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وأوضح أنه على الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتمَّ من خلال الإجراء الجراحي إزالة الخرَّاج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي، فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي.

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