«الصحة» توضح كيفية إجراء مسحات اكتشاف فيروس كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد فرق بين أخذ المسحة للكشف عن فيروس كورونا عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.

وأشار حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، إلى أنّه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس «كوفيد -١٩» تُعد من الخيارات التالية «عينات مقبولة للفحص».

وخيارات الفحص هي:

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1 – عينة البلعوم الأنفي، والتي يتمّ جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للحنك وبعمق محدّد.

2 - عينة البلعوم الفموي، والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول الفرق بين أخذ المسحة من الأنف أو الفم.

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