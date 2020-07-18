وكيل جامعة الدمام يشيد بجهود المملكة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

في لقاء عن بعد بمركز الخريجين
نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، لقاءً عن بُعْد لخريجي كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، وذلك ضمن برنامج «تلاقي» الذي تنظمه جامعة الدمام لمختلف كلياتها.
وأشاد وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي خلال اللقاء، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مختلف الجوانب والأصعدة، والحفاظ على أمن واستقرار هذه البلاد. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية«واس».
وأكد وكيل جامعة الدمام على أهمية استغلال هذه الظروف بالفائدة، حيث كانت الجائحة سببًا في تفعيل هذه الاجتماعات واللقاءات عن بعد، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة لتوجيهاتهم ودعمهم لجميع القطاعات، وتمنى لجميع الخريجات التوفيق.
دور مركز الخريجين بجامعة الدمام
فيما أشارت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الدمام الدكتورة أماني البحر إلى المهام التي يؤديها مركز الخريجين والتنمية المهنية، من خلال بطاقة الخريج وأهميتها، والخريج البارز، ولقاءات تلاقي، والدورات التدريبية، والاستشارات المهنية، إضافة إلى دراسة سوق العمل ومتابعة الخريج، مشيرة إلى بعض البرامج وأهميتها.
وكانت أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الدمام، مساء أمس الجمعة، نتائج الدفعة الأولى للقبول للعام الجامعي 1441 /1442هـ.
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