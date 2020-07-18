8 فئات من المستحقين لمعاش المشترك المتوفى من «التأمينات الاجتماعية».. تعرف عليها

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الأفراد المستحقين لصرف معاش المشترك بعد وفاته.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من ضمن المستحقين للمعاش أرملة أو أرامل المشترك المتوفى والمطلقة طلاقًا رجعيًّا وهي في عدة الطلاق عند الوفاة.

وكذلك أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن من ضمن المستحقين للمعاش، أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين ولا يعمل.

وأيضًا جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاة المشترك، بذات الشروط الخاصة بالأب والأم، وكذلك إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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شروط صرف الأبناء والبنات معاش المشترك المتوفى من التأمينات الاجتماعية

ومن ضمن المستحقين للمعاش، بنات المشترك المتوفى أيًّا ما كان عمرهن حتى زواجهن والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا حتى إكمال هذا السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 عامًا إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نفس الشروط المطلوبة للحصول على المعاش من أبناء وبنات المشترك المتوفي، تنطبق على أبناء وبنات ابن المشترك المتوفى إذا كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.

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