بالصور.. جامعة القصيم تصنع أقنعة الوجه للطاقم الطبي بمستشفى بريدة

قامت جامعة القصيم، ممثلة في ‫معمل التصنيع الرقمي بكلية الهندسة، بتسليم الدفعة الأولى من واقيات الوجه (الماسك)، التي قام معمل الكلية بتصنيعها، إلى مستشفى بريدة المركزي، وذلك ضمن جهود الجامعة في دعم الأطباء والممارسين الصحيين بالمنطقة في ظل جائحة ‫كورونا.

وقال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على معمل التصنيع الرقمي بقسم الهندسة الميكانيكية، الدكتور بندر بن عبد الله العييدي: إنَّ المعمل يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، هي: قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقسم الآلات الرقمية (CNC)، وقسم الإلكترونيات والتحكم. مشيرًا إلى أنَّ المعمل عمل على نشر ثلاث أوراق علمية؛ اثنتين في قاعدة البينات (ISI) وواحدة في (scopus).

وأضاف، أنَّ المعمل استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة واقي الوجه، حيث قام بتصميم نموذجين مختلفين لوقاية الوجه، وتمَّ عرض النماذج على أطباء وإدارة المستشفى لإبداء الرأي وإجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع استخدام الكادر الصحي.

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وبعد ذلك تمَّ اعتماد التصاميم والبدء في إنشاء خط إنتاج لعمل الواقي للوجه، حيث تمَّ تسليم الدفعة الأولى للمستشفى ويجرى العمل حاليًا لتجهيز الأعداد المطلوبة من قبل مستشفى بريدة المركزي.

وأشار الدكتور العبيدي إلى أنَّ معمل التصنيع الرقمي قام بتدريب أكثر من ١٢٠ طالبًا من طلاب الجامعة وساهم في تنفيذ أكثر من 50 مشروعًا لطلاب الجامعة، كما أنتج ما يقارب ٣٠٠٠ قطعة منذ تأسيسه عام ٢٠١٩م، إضافة إلى تنفيذ أربعة نماذج لعمليات جراحية في فكّ الأسنان السفلي وترميم كسر الوجنة والجمجمة.

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