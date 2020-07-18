الشيخ السند: خطة استثنائية لموسم الحج.. ومبادرات رقمية لضيوف الرحمن

أكد الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الهيئة استعدت بخطة استثنائية لموسم الحج تتوافق مع الوضع الراهن وجائحة كورونا، حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقال الشيخ السند، إن الرئاسة العامة جهزت ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهي «مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة التوجيهي».

وأوضح أن الرئاسة العامة أعدت العديد من البرامج التوعوية والمبادرات الرقمية والشاشات والأجهزة التفاعلية الحديثة، والتي تعمل على مدار الساعة، لتمكّن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بعدة لغات.

كما يتم البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول لكافة محتوى الشاشة، وبمساحة انتشار تزيد على 100 متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من 360م في الأماكن المفتوحة، حرصًا على تطبيق الاحترازات الوقائية بالتباعد الجسدي، وتمكّن المستفيد من تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة لتوفر الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على مواد صوتية ومرئية وكتب توعوية على مدار الساعة.

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وأشار الشيخ السند إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكملت استعداداتها لحج هذا العام الاستثنائي، بما يتوافق مع قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، من إقامة الحج بأعداد محدودة للراغبين من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم وذلك حرصًا على سلامة الحجاج.

وأكد أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف لسلامة ضيوف الرحمن، جاء محققًا للمصالح الشرعية؛ وحرصًا من الدولة على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة.

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