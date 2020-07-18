تضاعف العقوبة في حال تكرارها
تستعد الجهات الأمينة، لتطبيق قرار منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، بدءًا من غد الأحد الموافق 28 من ذي القعدة 1441 هـ، وحتى 12 من ذي الحجة، وتوقيع الغرامات المالية بحق المخالفين.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح في 12 يوليو الجاري، بأنه ستتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة «منى– المزدلفة– عرفات» بلا تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وبدءًا من 5 من ذي الحجة، سيتم منع دخول المركبات المخالفة إلى مكة المكرمة، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي للأمن العامّ في الحج، العميد سامي الشويرخ.
وقال الشويرخ، إن رجال المرور سيباشرون تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.
وسوف تباشر قيادة أمن الحج لشؤون المرور مهامها بمداخل المشاعر المقدسة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، على أن يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول.
اقرا أيضًا:
10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح.. والمضاعفة عند التكرار
منع المركبات المخالفة من دخول مكة والمشاعر المقدسة اعتبارًا من 5 ذي الحجة
كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من غد الأحد.. غرامة 10 آلاف ريال لدخول المشاعر المقدسة دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.