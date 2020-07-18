السعودية اليوم / المياه الوطنية تستكمل تشييد 6 خزانات بسعة إجمالية 8400م3 لإيصال المياه للمحافظات الشمالية بنجران



نجران 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

شرعت شركة المياه الوطنية مؤخرًا، في استكمال عقد تنفيذ مشروع مياه الشرب للمحافظات الشمالية بمنطقة نجران، وهي: يدمه وحبونا وبدر الجنوب، حيث سيتم استكمال أعمال تنفيذ 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية، و3 خزانات علوية بتكلفة تزيد على 10 ملايين ريال، وذلك لرفع نسبة تغطية خدمات المياه ومواكبة الطلب عليها في المنطقة.

من جانبه، أوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل عتيق، أن المشروع سيخدم نحو40 ألف نسمة من سكان هذه المحافظات.

وبين آل عتيق: "سيتم من خلال هذا المشروع الانتهاء من استكمال تشييد 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية بسعة 2500 متر مكعب لكل خزان، و3 خزانات علوية بسعة 300 متر مكعب لكل خزان، وأن المشروع جاء ليتوافق مع تنفيذ الخطة التوسعية من أجل تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين"، مؤكدًا أن المشروع يأتي تطبيقًا لإستراتيجية شركة المياه الوطنية في تنفيذ أهدافها التنموية المقررة وفق الجداول الزمنية المبنية على مبادرات ورؤية المملكة 2030.

وأفاد آل عتيق أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة نجران تنفذ حاليًا عدداً من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

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16:51ت م

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