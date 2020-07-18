

ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

انطلقت أمس فعاليات " المعسكرات الصحراوية " التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة أحد رفيدة، بمتنزه المربع جنوب المحافظة، بالتعاون مع بلدية المحافظة ، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد سالم الوادعي قيام البلدية بتوفير جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة ومظلات ودورات مياه في جميع أنحاء المنتنزه البري البالغة مساحته أكثر من 2.5مليون متر مربع ،لضمان نجاح مثل هذه الفعاليات ,مبينا أن الموقع أصبح مقراً مناسباً لتنفيذ العديد من المبادرات كمبادرة التشجير التي انطلقت أمس بمشاركة عدد من السياح وزوار المحافظة .

//انتهى//

16:50ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "المعسكرات الصحراوية " بمحافظة أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.