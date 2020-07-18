السعودية اليوم / وكيل جامعة الملك سعود : تطبيق نظام الجامعات الجديد تحول جذري بمسيرة الجامعات ويرفع الإنتاجية ويزيد الكفاءة والمرونة فيها



الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

وصف وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان تطبيق نظام الجامعات الجديد بمسار الاستقلال على ثلاث جامعات وعلى رأسها جامعة الملك سعود بالحدث الاستثنائي والتاريخي الفريد من نوعه الذي يعد الحدث الأهم للجامعة على مدار السنوات الماضية.

وقال في تصريح له : إن هذا النظام تحول جذري في مسيرة الجامعة وسوف يؤدي بحول الله إلى رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة والمرونة في سبيل الصعود بهذا الكيان الأكاديمي للجامعة إلى المصاف المتقدمة، فالمرحلة القادمة ستكون مفصلية مبينًا أن منسوبي الجامعة على دراية وقدرة للعمل على تحقيق تطلعات القيادة الكريمة والرشيدة، فالعمل في هذا السياق هو بنطاق شامل حيث يتناول تحقيق الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية.

وأضاف إن هذه الاستقلالية تعد نقلة نوعية مميزة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي رسمتها القيادة الحكيمة ، إضافة إلى تفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح لجامعة الملك سعود بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة.

وأشار إلى أنه على ضوء ذلك ستتمكن الجامعة من خلاله إلى العمل بشكل فعّال نحو التميز والمنافسة العالمية في مخرجات ونواتج التعليم والبحث العلمي ورفع الكفاءة والإنتاجية والتميز والإبداع بإذن الله، مفيدًا أن الجامعة ستطبق النظام وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة.

ولفت النظر إلى أن هذه المرحلة مسؤولية كبيرة تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً متواصلاً لتحقيق الغاية والهدف من ذلك، فكل فرد في هذه الجامعة هو ركيزة أساسية ودافع مهم نحو تحقيق النجاح في المرحلة.

وأكد أن التعليم يلقى كل العناية والاهتمام من ولاة الأمر، وهذا ما سيجعله يحقق المزيد من النجاحات بإذن الله، وقال : نحن في فترة سباق وتحدٍ مع الزمن لتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، والجهود يجب أن تتضافر من أجل أن تكون جامعة الملك سعود عند التطلعات وتحمل تجربة ناجحة يحتذى بها.

ودعا الدكتور السلمان المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالصحة والعافية وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ورعايته ومتابعته الحثيثة لكل مايخدم تطوير ورفع كفاءة التعليم الجامعي .

// انتهى //

16:39ت م

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