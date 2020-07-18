السعودية اليوم / 37 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الشرقية



الدمام 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أكد التجمع الصحي الأول في الشرقية، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في الشرقية بلغ (37 )ألف مستفيد، وذلك خلال الشهر الأول منذ بدء العمل بها .

وأوضح التجمع الصحي بالشرقية، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال " 16 عيادة " تطمن " موزعة جغرافياً على محافظات المنطقة الشرقية على النحو التالي ( مركز صحي الشفاء بالدمام ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة ، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الأمير سلطان بمليجة ، ومستشفى عنك العام ، ومستشفى الرفيعة العام ، ومستشفى سلوى العام، ومركز صحي وسط الجبيل ، ومركز صحي الجسر بالخبر، ومستشفى البطحاء العام ، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة ، ومركز صحي بقيق، ومستشفى الخفجي العام، ومركز صحي العوامية، ومستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام).

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

16:38ت م

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الدمام 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأكد التجمع الصحي الأول في الشرقية، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في الشرقية بلغ (37 )ألف مستفيد، وذلك خلال الشهر الأول منذ بدء العمل بها .وأوضح التجمع الصحي بالشرقية، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال " 16 عيادة " تطمن " موزعة جغرافياً على محافظات المنطقة الشرقية على النحو التالي ( مركز صحي الشفاء بالدمام ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة ، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الأمير سلطان بمليجة ، ومستشفى عنك العام ، ومستشفى الرفيعة العام ، ومستشفى سلوى العام، ومركز صحي وسط الجبيل ، ومركز صحي الجسر بالخبر، ومستشفى البطحاء العام ، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة ، ومركز صحي بقيق، ومستشفى الخفجي العام، ومركز صحي العوامية، ومستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام).تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //16:38ت م0077

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