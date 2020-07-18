السعودية اليوم / أوتشا: 9.6 ملايين سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي



الخرطوم 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا- في السودان في تصنيف مراحل الأمن الغذائي الدولي الأخير، أن أكثر من 9.6 ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

وأضاف مكتب “أوتشا” في السودان، في تقرير نشر اليوم، أن هذا الرقم زاد بنسبة 65 في المئة إذا ما قورنت بالفترة نفسها (من يونيو إلى سبتمبر) العام الماضي.

وأوضح أن حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 4 من التصنيف الدولي)، ويصنف حوالي 7.4 ملايين شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي الحاد أثناء الأزمات (المرحلة 3 من التصنيف الدولي)، كما تشير التقديرات إلى أن 15.9 مليون شخص آخرين يخضعون لمرحلة الإجهاد (المرحلة الثانية).

وذكر مكتب “أوتشا” أن ما يقرب من 330 ألف شخص في ولاية شمال دارفور، يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الشديد.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤها يقومون بتقييم الوضع والحاجة إلى استجابة موسعة في المنطقة، لافتا. الانتباه إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2020، أتيح وصول منظمات الإغاثة إلى 310 آلاف شخص على الأقل بالمساعدات الإنسانية في ولاية شمال دارفور، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة ومنتجات النظافة والصحة والتغذية وخدمات الحماية.

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16:19ت م

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