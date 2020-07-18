السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 735 جولة رقابية وتعقم 804 مواقع



الدمام 27 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة، (735) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن (26) مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، و(61) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن هذه الجولات المستمرة تأتي للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، مشيرا إلى زيارتهم عدداً من المنشآت التجارية، إضافة إلى تطهير وتعقيم (804) مواقع بالمنطقة.

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15:35ت م

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