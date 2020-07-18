شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 302 نزيلا شملهم العفو الملكي بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ ، (المرحلة السادسة) ، خلال الفترة من 15 / 10 / 1441 هـ وحتى 16 / 11 / 1441 هـ.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام ، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً بأن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة.