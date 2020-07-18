شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى مستقبل "الموارد البشرية" في عصر التقنيات نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

- يناقش آليات العمل ما بعد الجائحة واستراتيجيات مجابهة التحديات

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية في الـ 29 من يوليو الجاري عبر الاتصال المرئي " ملتقى استشراف مستقبل الموارد البشرية في عصر التقنيات الرقمية" ، بمشاركة عدد من المتخصصين في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية واستقطاب الكفاءات، من داخل المملكة وخارجها.

Advertisements

ويستعرض المشاركون عدداً من القضايا والمحاور المواكبة لتطورات وتحديات المرحلة سعيا إلى تنمية الموارد البشرية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030م.

وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد العلياني أن الملتقى سيناقش موضوعات غير مسبوقة منها الاتجاهات التحليلية الحديثة لتطوير آليات العمل ما بعد جائحة كورونا" كوفيد 19" ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمجابهة التحديات المستقبلية والاستفادة من تجربة مكافحة كورونا في المملكة والعالم وكيفية التغلب عليها من خلال التخطيط الاستراتيجي وابتكار الحلول الذكية وتوطين أفضل التطبيقات التي تنتجها التقنية الحديثة.

ولفت العلياني إلى أن الملتقى سيناقش عدة محاور تشمل دور الجمعية في تطوير ممارسات الموارد البشرية، والاستراتيجيات الإبداعية لسياسة التخطيط لاستقطاب الكفاءات، والتخطيط للموارد البشرية وعلاقتها باستراتيجية المنظمة، والمفاهيم العملية الحديثة وأهم الممارسات في إدارة وتنمية الموارد البشرية.