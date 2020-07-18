جازان تسجل 111 حالة كورونا جديدة والإجمالي 4215 إصابة

2020-07-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 46 إصابة، وأبو عريش 25 إصابة، وبيش 19 إصابة، والعيدابي 15 إصابة، وفيفاء إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من صامطة، والدائر، والطوال، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 4 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في أبو عريش.

Advertisements

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4215 إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2940 حالة، وبلغ عدد الوفيات 45 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1230 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 248416 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 194218 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2447 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 51751 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2182 حالة.

المزيد

جديد الأخبار