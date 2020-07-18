متطوعات حائل يطلقن مبادرة للتوعية من كورونا

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

شارك فريق نسائي تطوعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في نقاط الفرز وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن خطة تنظيم المتسوقين بالمجمعات التجارية بالمنطقة.

وأشارت مشرفة القسم النسائي ابتسام الراجحي، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لمبادرات تفعيل الدور التطوعي الذي يشارك به الفريق للتوعية وللحد من انتشار كورونا، وحرصاً منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من الانتشار.

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بدوه نوه رئيس الفريق التطوعي مطلق اللويش بأن ‏حرص المتطوعين والمتطوعات على سلامة زوار ومرتادي المجمعات التجارية حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد حرص ومتابعة مباشرة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، لهذا الفريق ووضع الخطط المنهجية لمواجهة كورونا.

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