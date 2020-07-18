السعودية | السعودية: 2565 إصابة بكورونا و3057 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية: 2565 إصابة بكورونا و3057 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 248416، منها 51751 حالة نشطة، بينها 2182 حالة في العناية المركزة.

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سكان جدة يضعون الكمامات للوقاية من كورونا

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليونين و500 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 62364 فحص عن أمس الجمعة.

كما تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 194218.

في المقابل، تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2447 .