، مصر: حكومة أردوغان تغامر بمقدرات الشعب التركي بالتدخل  في شؤون الدول العربية ،

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شنت الخارجية المصرية، اليوم السبت هجومًا جديدًا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل عسكريًّا وسياسيًّا في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
ووفقًا لما نقلته اليوم السابع القاهرية استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي؛ مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر حافظ عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل تنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
مصر: حكومة أردوغان تغامر بمقدرات الشعب التركي بالتدخل في شؤون الدول العربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-18
شنت الخارجية المصرية، اليوم السبت هجومًا جديدًا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل عسكريًّا وسياسيًّا في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
ووفقًا لما نقلته اليوم السابع القاهرية استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي؛ مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر حافظ عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل تنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
03:12 PM
"الخارجية": تدخلات أنقرة في الشأن العربي أيديولوجية مرفوضة وتخالف قرارات مجلس الأمن
شنت الخارجية المصرية، اليوم السبت هجومًا جديدًا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل عسكريًّا وسياسيًّا في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
ووفقًا لما نقلته اليوم السابع القاهرية استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي؛ مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر حافظ عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل تنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
، مصر: حكومة أردوغان تغامر بمقدرات الشعب التركي بالتدخل في شؤون الدول العربية ،
المصدر : الخليج 365
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