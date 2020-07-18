محمد بن مسعود - الدمام - 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 03:34 PM القرار يشمل منى ومزدلفة وعرفات الأمن العام: منع الدخول المشاعر حتى 12 ذي الحجة الأمن العام: منع الدخول المشاعر حتى 12 ذي الحجة أفاد حساب الأمن العام الرسمي بـ"تويتر"، بأنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات" حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. الكلمات المفتاحية ، الأمن العام: منع الدخول المشاعر حتى 12 ذي الحجة ،

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