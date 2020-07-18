السعودية | مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش التعايش وحماية النسيج المجتمعي

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ينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الساعة الثامنة ، مساء يوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 20 يوليو 2020م، اثنينية الحوار ، عن بعد، وتستضيف الاثنينية التي تعقد بعنوان “التعايش وحماية النسيج المجتمعي”. ، كلاً من الدكتور / سعود المصيبيح ،المشرف العام على مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ، وكاتب رأي ، و الدكتور/ زيد الفضيل ، كاتب رأي في الشأن الثقافي ، والاستاذ/ سعيد آل مرضمة ،رئيس أدبي نجران ،وكاتب رأي .

ويأتي اللقاء الذي سيديره الدكتور/ خالد البديوي ، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية ، استمراراً لجهود المركز للأعمال والانشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات واثارها وكيفية ادارتها على كافة المستويات تحقيقاً لرؤيته واهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية .

ويتناول اللقاء مفهوم الاعتدال والوسطية والتعايش، والتفاعل الإيجابي بين شرائح المجتمع، والتعايش في القران والسنة النبوية، وضرورات التعايش المجتمعي ومقوماته.

كما يتناول التجارب المحلية والدولية في التعايش، وتعزيز مهارات الحوار، والتأثير المباشر على تعايش شرائح المجتمع، ودور المجتمع والإعلام في تعزيز السلم والتعايش.

يذكر أن “اثنينية الحوار” تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابا لتناول مختلف القضايا ، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار،و التلاحم الوطني.

ويمكن التسجل من خلال الرابط http://kd.kacnd.org/