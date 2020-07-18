شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف تغريدة تبحث عن "مفقودة نجران" والان نبدء بالتفاصيل
تصدر وسم "مفقوده نجران" الترند السعودي بأكثر من 100 ألف تغريدة، منذ الإبلاغ عن اختفاء "فاطمة" والتي خرجت من بيت أسرتها ولم تعد، وتبلغ من العمر ٢٢ سنة وتعاني من مرض نفسي بحسب أفراد أسرتها ، وطلب ذووها المساعدة في إيجادها.
فيما وثق العديد جهود البحث وخروج العشرات من الأهالي وفرق البحث للبحث عنها في جبال وقرى نجران.
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