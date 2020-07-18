اخبار السعوديه

رئيس جامعة بيشة يتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعام الجامعي الجديد

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم رئيس جامعة بيشة يتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعام الجامعي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-18

رئيس جامعة بيشة يتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعام الجامعي الجديد

شدد على إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية والمواصفات والمعايير المعتمدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي بزيارات تفقدية على عدد من مرافق الجامعة بمحافظة بيشة شملت بعض العمادات المساندة والمباني الإدارية والقاعات الدراسية الطلابية التي تحت الإنشاء، وذلك امتدادًا للزيارات الميدانية التي بدأها سعادته مطلع الأسبوع الحالي لمرافق الجامعة.

Advertisements

واطلع رئيس الجامعة يوم الجمعة على الاستعدادات والتجهيزات الفنية للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ، كما وقف على إنجاز مشروع تجهيز القاعات الدراسية للطالبات بالمجمع الأكاديمي وشدد على إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية والمواصفات والمعايير المعتمدة.
يشار إلى أن الجولات التفقدية شملت كلية الآداب وكلية الأعمال لشطر الطالبات، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وإدارة الحركة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة بيشة يتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعام الجامعي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا