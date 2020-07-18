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رئيس جامعة بيشة يتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعام الجامعي الجديد
شدد على إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية والمواصفات والمعايير المعتمدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قام رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي بزيارات تفقدية على عدد من مرافق الجامعة بمحافظة بيشة شملت بعض العمادات المساندة والمباني الإدارية والقاعات الدراسية الطلابية التي تحت الإنشاء، وذلك امتدادًا للزيارات الميدانية التي بدأها سعادته مطلع الأسبوع الحالي لمرافق الجامعة.
واطلع رئيس الجامعة يوم الجمعة على الاستعدادات والتجهيزات الفنية للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ، كما وقف على إنجاز مشروع تجهيز القاعات الدراسية للطالبات بالمجمع الأكاديمي وشدد على إنجاز الأعمال وفق الخطة الزمنية والمواصفات والمعايير المعتمدة.
يشار إلى أن الجولات التفقدية شملت كلية الآداب وكلية الأعمال لشطر الطالبات، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وإدارة الحركة.
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