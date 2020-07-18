جراحة وجنية دقيقة لإنقاذ مصابة كورونا في حفر الباطن

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” .

Advertisements

وعانت المريضة من التهاب شديد وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك مما أدى إلى تآكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق كافة المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات وتم من خلال الإجراء الجراحي إزالة الخراج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي ،فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي.

المزيد

جديد الأخبار