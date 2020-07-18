فيديو.. الإطاحة بتشكيلات عصابية نفذت جرائم سلب تحت تهديد السلاح

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجهات الأمنية في كافة مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة في توجيه عدة ضربات للخارجين على القانونين والمتورطين في العديد من الجرائم المتنوعة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو يتضمن جانباً من هذه العمليات الناجحة، حيث تمكنت الجهات الأمنية في جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاولوا الهرب إلى خارج المملكة، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال) من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت شرطة الرياض القبض على 3 من الجنسية الآسيوية احتجزوا شخصاً من بني جلدتهم وطلبوا مبلغاً مالياً من ذويه لإخلاء سبيله.

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وتم القبض على تشكيل عصابي بالقصيم مكون من ثلاثة مواطنين قاموا بجرائم سلب تحت تهديد السلاح وسرقة المركبات والمحال التجارية ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

كذلك تم القبض على مواطنَين بالدمام قاما بعدة جرائم منها انتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بالدمام.

ونجحت الجهات الأمنية كذلك في القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين يقومون باحتجاز مقيم والتعدي عليه بالضرب والتصوير وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه، وغيرها من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها وهددت أمن المواطنين والمقيمين.

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