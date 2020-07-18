الكويت تسجل 553 حالة كورونا جديدة وتعافي 639

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

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وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالات وفاة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 639 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 49020.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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