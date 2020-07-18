جامعة حفر الباطن تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين .. الاثنين

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت غرفة عمليات القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن أكثر من 20 ألف استفسار أثناء فترة القبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، والتي انتهت اليوم السبت (27 ذو القعدة 1441هـ).

Advertisements

استفسارات ومعالجة الطلبات

وأوضح المتحدث الرسمي في جامعة حفر الباطن الدكتور خالد المطيري أن فرق العمل بغرفة العمليات عملوا طيلة فترة القبول من 20-27 ذي القعدة على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات ومعالجة طلبات المتقدمين والمتقدمات، مضيفًا بأن عملية القبول حظيت بمتابعة مباشرة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني.

موعد إنهاء إجراءات القبول

وذكر الدكتور المطيري بأنه سيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذي القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذي الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذي الحجة.

المزيد

جديد الأخبار