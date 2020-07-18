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جامعة حفر الباطن تعلن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين .. الاثنين
استقبلت 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبلت غرفة عمليات القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن أكثر من 20 ألف استفسار أثناء فترة القبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، والتي انتهت اليوم السبت (27 ذو القعدة 1441هـ).
استفسارات ومعالجة الطلبات
وأوضح المتحدث الرسمي في جامعة حفر الباطن الدكتور خالد المطيري أن فرق العمل بغرفة العمليات عملوا طيلة فترة القبول من 20-27 ذي القعدة على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات ومعالجة طلبات المتقدمين والمتقدمات، مضيفًا بأن عملية القبول حظيت بمتابعة مباشرة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني.
موعد إنهاء إجراءات القبول
وذكر الدكتور المطيري بأنه سيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذي القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذي الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذي الحجة.
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