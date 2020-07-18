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4 أيام على رصد المخالفات المرورية آليًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المرور السعودي التذكير بموعد الرصد الآلي للمخالفات المرورية، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط.
وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق أنه سيتم استئناف رصد مخالفات المرور آليًا اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1441 داعيًا ملاك المركبات إلى التأكد من عدم ارتكابهم أي من المخالفات المرورية التي يعاقب عليها نظامًا.
تأمين المركبات ضرورة
وأبان المرور أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.
زوال الظروف الاستثنائية
وأشارت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
الحد الأدنى من المخالفات
كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات في الحالات الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى، وأوضحت في ردها على تساؤل حول كيفية تقدير مبالغ المخالفات، أنه في بعض الحالات يتم تسجيلها بحدها الأعلى.
وبيّنت أن هذه الحالات تكون مقيدة بظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
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