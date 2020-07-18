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الشيخ صباح يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الديوان الأميري الكويتي دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نفى أمس ما تردد حول حالة أمير الكويت الصحية، مشيرًا إلى أنه تناول الفطور معه صباح الخميس وأن أمير البلاد سيدخل المستشفى في وقت لاحق لإجراء بعض الفحوص الطبية.
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